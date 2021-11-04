В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе начали взимать с туристов минимальную плату

С начала ноября Египет начнет применять минимально установленную плату за проживание туристов в отелях. Об этом сообщило министерство туризма и древностей. Напомним, согласно этому решению, минимальная плата за услуги по размещению на человека в сутки в пятизвездочных отелях составляет $40 и $28 в четырехзвездочных отелях.

«Этот шаг является частью усилий по повышению качества туристических услуг Египта», – заявили в министерстве. Также египетские чиновники от туризма добавили, что решение принято параллельно с процедурами переоценки гостиниц в соответствии с новыми классификационными стандартами «Критерии гостеприимства», разработанными совместно со Всемирной туристической организацией. Их основная задача – «довести» классификацию египетских гостиниц до уровня международных аналогов.

Также Министерство туризма и древностей сообщило, что уже завершена переоценка всех гостиничных объектов, расположенных в провинциях Южный Синай и Красное море, обладающих сертификатом безопасности для здоровья. В настоящее время проводится оценка гостиниц и плавучих гостиниц, то есть круизных судов в провинциях Луксор и Асуан.

Между тем, напомним, что цены в египетских отелях вряд ли удержатся на минимальном уровне – причиной этого ажиотажный спрос со стороны российских туристов. Подробности читайте в материале «Туристы начали скупать номера в гостиницах Египта на 2022 год, вплоть до майских праздников».