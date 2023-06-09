У Туреччині почався стрімкий обвал ліри, туризм в шоці

Тривожні чутки про те, що турецька ліра «відпущена у вільне плавання», транслюють турецькі туристичні ЗМІ. Як запевняють деякі джерела, реальні темпи інфляції перевищують заявлені офіційні майже втричі, і вона давно перевищила 100%.

Як запевняють турецькі джерела, в одній із перших заяв, одразу після переобрання, «старий новий» президент Туреччини закликав «не вірити чуткам про ймовірність різкого зростання курсу долара до ліри». Проте схоже, що вони є об’єктивною реальністю. Ліра, за оцінками турецьких експертів, за десять днів знецінилася на 10%, і її стрімкий обвал триває. Поки що актуальний курс — 23.13 лір за долар. Курс ліри до рубля – 1,57 грн. за ліру.

При цьому, як додають ЗМІ, після виборів президент Ердоган, у тому числі, пообіцяв «прибрати проблему дорожнечі життя та непомірних цін» з основного порядку денного, а також знизити інфляцію «до однозначного числа». При цьому джерела зазначають, що лише офіційно темпи інфляції оцінюються майже 40% за рік; при цьому неофіційні джерела заявляють, що насправді вона склала 101% за рік.

При цьому деякі джерела також додають, що для основного джерела іноземної валюти в Туреччині, тобто для іноземців, що відпочивають, темпи інфляції — це швидше добре, навіть якщо курс буде і 50 і 100 лір за долар. Це забезпечить туристам “дуже дешевий відпочинок на турецьких курортах”.