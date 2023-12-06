Курс турецької ліри впав до історичного мінімуму — за інформацією ЗМІ, у вівторок він уперше в історії перевищив позначку 29 лір за долар, щоправда, ненадовго. Проте експерти не розраховують, що інфляція у Туреччині найближчим часом зменшить темпи — і туризму це загрожує наслідками.

«Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму на початку торгів понеділка, 4 грудня. Курс долара до турецької ліри (USD/TRY) зріс на 0,79%, досягнувши позначки 29,1292 ліри, свідчать дані міжнародного ринку Forex. Різкий стрибок стався о 02:05 за київським часом, проте вже через дві хвилини долар знову повернувся до позначок нижче 29 лір (28,9406)», – розповідають ЗМІ. У результаті курс ліри становив 28.85.

При цьому приводом для відігравання втрат стали нові дані про інфляцію. «Показник піднявся до максимуму за 11 місяців, але виявився кращим за прогнозний», – пояснили в агентстві. Річна інфляція споживчих цін у Туреччині в листопаді становила 61,98%, тим часом експерти-економісти від Bloomberg економісти в середньому пророкували 62,6%. Краще очікувань виявився і місячний показник: 3,28% проти прогнозу 3,9% і жовтневого значення 3,43%.

Як додають експерти, за останні 12 місяців курс долара до турецької ліри зріс приблизно на 55%. За прогнозами інфляція в країні залишиться високою до середини 2024 року з подальшим зростанням вище 70% через сезонні ефекти в січні та несприятливі базові ефекти в травні.

Нагадаємо, що туризму турецькі експерти передбачають із цього приводу глобальні проблеми. Турецький статистичний інститут (TUIK) заявив, що минулого листопада готелі та ресторани подорожчали майже на 93% і посіли перше місце за темпами зростання цін. «Туреччина більше не є дешевою країною для подорожей і що ми маємо труднощі з просуванням напряму в цій новій ситуації», – прокоментував цю ситуацію гендиректор «німецького» турецького туроператора Bentour Деніз Угур. “Якщо ціни продовжать зростати, Туреччина може втратити багатьох туристів через своїх найближчих конкурентів”, – додав він.