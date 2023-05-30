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Турецьку ліру чекає сильна девальвація, аналітики MS назвали новий приголомшливий курс

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині закликали подавати до суду на всіх, хто негативно відгукується про турецьку ліру

Американські експерти пригрозили «переобраному турецькому президентові приголомшливою інфляцією». Як повідомляють турецькі ЗМІ, аналітики американського інвестиційного банку Morgan Stanley передбачили падіння вартості ліри на 29% до 28 лір за долар до кінця року.

Нагадаємо, на даний момент актуальний курс турецької ліри дорівнює близько 1 $ = 20 TRY. Як заявили в Морган Стенлі, «якщо переобраний президент Реджеп Тайіп Ердоган продовжить свою політику низьких відсоткових ставок, турецька ліра може зіткнутися із ризиком втрати 29% своєї вартості».

У результаті співвідношення долар/турецька ліра може зрости до 26 швидше, ніж очікувалося, а якщо не буде змін у політиці, то до кінця року може досягти 28 лір за долар.

Як додають американські аналітики, «високі потреби Туреччини у зовнішньому фінансуванні та поточні макроризики підвищать чутливість до глобальних потрясінь та доступність припливу іноземної валюти».

Також вони зазначають, що інвестори уважно стежитимуть за поствиборчою економічною політикою Туреччини та за тим, чи повернеться Ердоган до ортодоксальної економічної політики.

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