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ЄгипетТуризм

Як виглядає акула, яка з’їла росіянина в Єгипті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Як виглядає акула, яка з'їла хлопця в Єгипті

У Хургаді упіймали акулу, яка з’їла 23-річного громадянина Росії Володимира Попова.

Нагадаємо, що чоловік загинув після нападу тигрової акули біля узбережжя єгипетського курортного міста Хургада на Червоному морі у четвер, 8 червня. Відео з трагічним інцидентом з’явилося в мережі того ж дня.

На ролику видно, як чоловік намагається врятуватися від нападу акули, що кружляє навколо нього. Незважаючи на його зусилля та крики про допомогу, хижа риба забирає його під воду на очах його батька.

Дайвер, який прибув на місце одразу після нападу, розповів, що люди кинулися на допомогу потерпілому, після того, як рятівник з найближчого готелю підняв тривогу, але не встигли дістатися вчасно.

У зв’язку з подією влада Єгипту закрила місцеві пляжі і перекрила 74-кілометрову ділянку берегової лінії. Вони оголосили повну заборону на купання, сноркелінг та інші водні види спорту до неділі. На їхню думку, кров, що залишилася у воді, може залучити нових хижаків і існує висока загроза атак, які можуть призвести до нових жертв.

Одразу після події місцеві рятувальники розпочали операцію з упіймання тигрової акули, яка позбавила життя молодого чоловіка. Пізніше акулу вдалося зловити, і в мережі з’явилося відео з передбачуваною упійманням.

Міністерство навколишнього середовища (МОС) Єгипту заявило, що акулу приспали, і вона знаходиться в лабораторії. Вчені обстежують екземпляр та намагаються визначити причини рідкісного нападу.

Деякі користувачі інтернету не повірили владі і припустили каверзу, порівнявши відео, де акула поїдає жертву, і інше – вона лежить вже мертва в оточенні туристів. На їхню думку, рятувальники впіймали не ту акулу.

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