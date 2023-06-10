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ЄгипетТуризм

Після нападу акули на людину готелі Хургади закрили пляжі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Після нападу акули на людину готелі Хургади закрили пляжі

Після трагедії у Хургаді, де акула роздерла людину на очах у десятків туристів, готелі почали закривати пляжі. Як повідомили турагенти та туристи, на цей час заборонили купання в готелях Sinbad Club, Mirage Bay Resort, Sunny Days Resort, Marlin Inn, Sunrise. Червоний прапор підняли на пляжі комплексу Xanadu Makadi.

Нагадаємо, на пляжі Dream Beach у центрі курорту акула напала на росіянина. Цю інформацію підтвердили у генконсульстві РФ у Хургаді. Загиблим виявився 23-річний житель Архангельська Володимир Попов. Він не був туристом, постійно мешкав у Єгипті, куди кілька місяців тому переїхав разом із батьком.

Нагадаємо, у липні минулого року в районі Сахл Хашиш на південь від Хургади акула напала на жінку біля пірсу готелю Tropitel Sahl Hasheesh. 68-річна громадянка Австрії Елізабет Сквайр померла у кареті швидкої допомоги від втрати крові.

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