Після нападу акули на людину готелі Хургади закрили пляжі

Після трагедії у Хургаді, де акула роздерла людину на очах у десятків туристів, готелі почали закривати пляжі. Як повідомили турагенти та туристи, на цей час заборонили купання в готелях Sinbad Club, Mirage Bay Resort, Sunny Days Resort, Marlin Inn, Sunrise. Червоний прапор підняли на пляжі комплексу Xanadu Makadi.

Нагадаємо, на пляжі Dream Beach у центрі курорту акула напала на росіянина. Цю інформацію підтвердили у генконсульстві РФ у Хургаді. Загиблим виявився 23-річний житель Архангельська Володимир Попов. Він не був туристом, постійно мешкав у Єгипті, куди кілька місяців тому переїхав разом із батьком.

Нагадаємо, у липні минулого року в районі Сахл Хашиш на південь від Хургади акула напала на жінку біля пірсу готелю Tropitel Sahl Hasheesh. 68-річна громадянка Австрії Елізабет Сквайр померла у кареті швидкої допомоги від втрати крові.