Єгипет пішов на рекорд: туристів стало бачено-небачено

Єгипетські туристичні чиновники озвучили найпозитивніший прогноз щодо кількості туристів за останні роки. Країна Пірамід пішла на рекорд: туристів стало бачено-небачено, запевняють вони. Єгипет вперше отримав за шість місяців майже 7 млн. туристів – це стало найвищим показником в історії країни за цей період.

«Завдяки цьому досягненню Єгипет близький до досягнення річної мети 15 мільйонів туристів», – запевняють місцеві чиновники. Також вони заявляють, що 10% з-поміж туристів, які приїхали до Єгипту в першому півріччі цього року, прибули з Німеччини. При цьому в Єгипті очікують, що кількість відвідувачів у другому півріччі — тобто з початку липня буде більшою.

Статистика призвела і до оптимістичних очікувань на наступний рік. У міністерстві туризму вважають, що кількість туристів, які приїжджають до Єгипту, зросте наступного року до 18 млн. туристів. Зазначимо, минулий рекорд Єгипет зафіксував у 2010 році, до всіх революцій та інших катаклізмів, тоді турпотік досяг 14,7 мільйона туристів.

Минулого року, згідно з офіційною статистикою, близько 11,7 млн. туристів відвідали Єгипет. І міністерство туризму очікувало, що цього року в’їзний туризм зросте на 28%. При цьому, за даними за зиму, цифра зростання склала 35% до минулого року.