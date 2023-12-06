Німці перелякалися: названо причину зниження продажів туристичних турів цієї зими

Доходи від продажу турів у Німеччині нарешті досягли “позитивного балансу”, вперше після пандемії. Однак результат самих продажів турів цієї зими насторожує. Основна причина в тому, що, схоже, німці перелякалися ситуації на Близькому сході, і хоча прибуток від зимових продажів зростає, загальна кількість броней знижується: ніхто не хоче ризикувати, відпочиваючи у вибухонебезпечному регіоні.

«У цей зимовий період для агентств на туристичному ринку Німеччини справи не дуже райдужні. Продаж знизився порівняно з попереднім місяцем через зниження продажів до Єгипту через конфлікт на Близькому Сході», – пишуть у німецьких ЗМІ. У цифрах за жовтень частка зимового продажу знизилася на 7%, до 43%.

Щоправда, хоча турів продається менше, вони продаються дорожче. Доходи від зимових продажів зросли на 7% порівняно з докоронавірусною ситуацією та на 46% порівняно з минулою зимою.

Також у ЗМІ повідомили втішний тренд — на основі даних від місцевих турагентств та туроператорів, сезон 2023 став першим роком, в якому досягнуто позитивного балансу з початку пандемії. Тим не менш, кількість туристів у літній період все ще на 12,5% нижче за період пандемії. «Інакше кажучи, зростання доходів відбулося за рахунок зростання цін на подорожі», – зазначають у ЗМІ.