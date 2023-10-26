«Зимовий» сезон у Туреччині «висить на волосині». У Туреччині почалася хвиля ануляцій турів із низки країн. Країни Сходу та Півдня, насамперед китайці та араби, які є цільовою аудиторією зимових програм, наприклад, у Каппадокії, налякані відомостями про обстановку на Близькому Сході, стрімко скорочують бронювання, і навіть почали активно анулювати раніше замовлені тури. Є побоювання, що попит, що тільки-но відновився на Туреччину, в цих країнах знову зупиниться.

Як заявив для Turizm Ajansi Алі Джана Полат з Cumhuriyet, компанії в Туреччині, яка переважно приймає туристів з Близького Сходу, бронювання скоротилися майже на 20%. Але це не межа: професіонали туризму побоюються, що ринок Далекого Сходу, який тільки-но почав активізуватися, знову замре.

Так, активні скасування рейсів почалися і в Каппадокії, одному з важливих пунктів зимового туризму в Туреччині. «У літньому сезоні Каппадокії пощастило більше ніж регіону Анталії. Ми бачили завантаження готелів на 55-60%. Але ми чекали 85 відсотків», – заявив представник Асоціації менеджерів туристичних готелів Каппадокії Назіф Демір. Але прогноз на майбутнє лякаючий: «Нам треба зрозуміти, що буде із загальнополітичною обстановкою та конфліктом до зими. Але загалом туризм висить на волосині. Відмови становить 15-20%», – заявив він.

Насамперед, у Каппадокії були дуже високі очікування від Японії та Китаю. Тому першою точкою, яка може стати критичною для місцевого туризму, він назвав Новий рік. «Напередодні китайського Нового року припадає на лютий, ми очікуємо серйозного завантаження і сподіваємося, що зіткнення припиняться якнайшвидше», – заявив Демір.

Стамбул теж падає, але поки що не так сильно. Заступник голови Ради директорів Стамбульської асоціації туризму Ільтер Ергенч, заявивши, що рівень заповнюваності готелів у Стамбулі набагато вищий, ніж в інших регіонах, але нижчий за очікування. «Проблеми продовжуються, резервування знижується на 10-14%, але ми налаштовані оптимістично. Ми очікуємо на відновлення протягом 1-2 місяців», – запевнив він.