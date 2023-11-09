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Турсектор Туреччини переживає бум: кількість туристів збільшилась на 70%

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччину заповнюють туристи з однієї країни, витісняючи інших: кількість лавиноподібно зростає

Турсектор Туреччини переживає бум: кількість туристів збільшилась на 70% порівняно з докоподібним періодом. При цьому країну лавиноподібно заповнюють британські відпочиваючі, тіснячи всіх інших.

Згідно з звітом World Travel Market, Туреччина як жоден інший європейський напрямок після пандемії користується попитом у жителів Великобританії. За європейськими мірками відпочинок у республіці коштує дешево. Інші європейські напрямки, такі як Хорватія та Португалія, також переживають значне зростання кількості відпочиваючих, повідомило The Mirror. Однак зниження курсу британського фунта по відношенню до євро зробило закордонні поїздки дорожчими для британських туристів. В результаті Туреччина перебуває на шляху до досягнення цільового показника 50 млн. мандрівників у 2023 році. Вважається, що наступного року республіка обжене Францію і стане другим за популярністю європейським напрямом після Іспанії.

У той час як кількість поїздок до Європи скоротилася на 19% порівняно з 2019 р., у Туреччині спостерігається значне зростання кількості туристів, які прибувають до країни. Великобританія є провідним туристичним ринком для Туреччини, на неї припадає 14% від загальної кількості туристів у країну. Серед інших популярних ринків – Німеччина, Іран, Саудівська Аравія, США – всіх їх витісняють британці. Стратегічне становище, багата історія та культура країни, а також чудові пляжі та мальовничі міста роблять її популярним напрямом для іноземних відпочиваючих. Для порівняння: у ковідному травні 2020 року Стамбул відвідало 1.000 іноземних туристів, а у квітні 2023 року – 1.3 млн.

Чим сподобалася Туреччина європейцям? По-перше, падіння курсу ліри останніми роками. Це одна із головних причин, чому республіка стала неймовірно привабливою для британців. По-друге, Середземноморське узбережжя, особливо район Бодруму, дуже подобається європейцям. По-третє, медичний туризм. Це зростаючий сектор у Туреччині. Лише за 2022 рік кількість туристів до турецьких клінік збільшилася на 50% порівняно з попереднім роком. Країна пропонує широкий спектр медичних процедур за цінами, значно нижчими від європейських та американських. Британці масово їдуть до Туреччини за косметичною хірургією, стоматологічною допомогою та іншими медичними процедурами.

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