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ІзраїльТуризм

Названо країну, куди кількість туристів звалилася за місяць на 90%

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо країну, куди кількість туристів звалилася за місяць на 90%

Названо популярну «зимову» країну, куди кількість туристів звалилася за місяць на 90% і продовжує падати. І це, як очікується, виявився Ізраїль. Як повідомляє видання Travel&Tour, туристи з жовтня вважають за краще «триматися подалі» від напрямку зі зрозумілих причин.

У результаті з жовтня на напрямі зафіксовано різкий спад. Як зазначають експерти, з перших днів конфлікту виникли проблеми з рейсами до Ізраїлю та Ізраїлю, лише з 7 по 19 жовтня було скасовано понад 40% рейсів. У результаті жовтні туристична активність у країні знизилася на 76% проти минулим. І те, падіння до 90% вийшло лише через перший тиждень жовтня – останній мирний тиждень.

Так, згідно із щомісячним звітом Ізраїльського бюро статистики, у жовтні Ізраїль відвідали близько 89 700 туристів. Минулого року цього ж місяця країну відвідало 370 тис. туристів.

У листопаді цифра стала ще нижчою. Якщо 2022 року до Ізраїлю приїхали 370 тис. туристів, то цього року цього місяця — лише 38 тис. При цьому попереду високий різдвяний сезон, але Ізраїль, схоже на нього, також може не розраховувати.

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