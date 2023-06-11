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Акула, яка вбила росіянина, раніше вже нападала на туристів у минулому і позаминулому роках

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Величезна акула з'явилася біля пляжів Хургади, налякавши туристів

Акула, що роздерла російського туриста (подробиці читайте тут), швидше за все є «рецидивісткою» – вона вже нападала на туристів у минулому і позаминулому роках.

Таку інформацію представили єгипетські ЗМІ, які повідомили заспокійливу новину, що принаймні акула-вбивця спіймана і дослідники будуть розбиратися, що сталося з хижачкою, через що вона стала цілеспрямовано полювати на людей.

Як пояснив глава сектору охорони природи єгипетського міністерства довкілля Мохамед Салем: «Акули можуть нападати на людей, але у звичайних випадках, як тільки акула кусає людину і виявляє, що вона не з відомих їй природних джерел харчування, вона не продовжує напад. Якщо акула продовжила нападати на людей, вона має дефект».

Як додали експерти, «тигрова» акула — один із відомих і звичайних видів, що мешкають у Червоному морі, але агресивна поведінка стосовно людини для цієї хижачки дивовижна. При цьому вже припустили, що саме ця акула, швидше за все, стояла за двома попередніми нападами біля берегів Хургади та Марса-Алама у минулому та попередньому році. Зараз акулу-вбивцю спіймали для того, щоб препарувати її та пояснити причину, яка призвела до дисбалансу, який змусив її розглядати людину як джерело свого харчування, на відміну від природи. У нормі тигрові акули харчуються ракоподібними, рибою, птахами, черепахами, дельфінами і навіть дитинчатами власного виду та інших видів акул.

При цьому місцеві рибалки вже назвали страшну причину, через яку акули нападають на людей. Справа в тому, що їх привчили до легко доступного видобутку з кораблів, що рухаються Червоним морем.

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