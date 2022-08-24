Японія збільшить ліміт туристів, що допускаються в країну

Японія має намір вдвічі збільшити ліміт людей, що допускаються в країну, а також скасувати правило про необхідність демонстрації довідки з негативним результатом тесту на COVID-19 для перетину кордону, передає Executivetraveller.com.

У Японії досі діють суворі вимоги для тих, хто в’їжджає до країни. Від них поступово відмовлятимуться.

За інформацією місцевої телекомпанії FNN, яка посилається на неназваних держслужбовців, денний ліміт туристів буде підвищено з 20 тисяч до 50 тисяч людей вже наступного місяця.

А за інформацією газети Nikkei, влада також розглядає можливість поступового пом’якшення вимог до тестування.

Зазначимо, зараз мандрівники повинні надати негативний результат ПЛР-тесту, проведеного протягом 72 годин після від’їзду до Японії.

За даними Японської національної туристичної організації через те, що в країні діють певні правила, у тому числі обов’язкове носіння масок, перевірка температури, обмеження свободи пересування, а також вимоги до тестів для входу, туристи не прагнуть відвідати країну. Якщо у 2019 році її відвідало 32 мільйони осіб, то у 2021 році – лише 250 тисяч. Невеликий потік іноземців, допущених до Японії минулого року, витратив 120 мільярдів єн. За даними Японського агентства з туризму, у 2019 році вони витратили 4,8 трильйона ієн, що в сорок разів більше.