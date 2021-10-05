В Японії зафіксовано інфекційне захворювання, викликане новим кліщовим вірусом

Раніше невідомий вірус, який може заразити людей і викликати гостру лихоманку, був виявлений в Японії. Новий збудник, який називається вірусом Єзо, передається через укуси кліщів. Опис відкриття опубліковано в журналі Nature Communications.

З 2014 по 2020 рік у семи пацієнтів була зафіксована невідома інфекція, що характеризується лихоманкою та зменшенням кількості тромбоцитів та лейкоцитів у крові. Смертельних випадків серед них не було.

Дослідники з Університету Хоккайдо разом з колегами з інших університетів та медичних установ Японії провели генетичний аналіз вірусу, виділеного із зразків крові двох пацієнтів з острова Хоккайдо, які були заражені у 2019 та 2020 роках, і визначили, що це новий, раніше невідомий збудник з роду Orthonairovirus, який також включає вірус конго-кримської геморагічної лихоманки.

Вчені назвали його вірусом Єзо (YESV) на честь давньої історичної назви острова Хоккайдо. Філогенетично новий вірус близький до вірусів Суліни та Тамари, виявлених відповідно в Румунії та Узбекистані. Останній останнім часом викликав кілька випадків гострої лихоманки у людей у Китаї.

Все почалося з того, що у 2019 році 41-річний чоловік потрапив до лікарні на острові Хоккайдо з лихоманкою та болем у нозі після укусу, як вважалося, кліща. після прогулянки місцевим лісом. Через два тижні його виписали. Тести показали, що він заражений невідомим вірусом. Другий пацієнт повідомив про подібні симптоми після укусу кліща наступного року.

Після цього вчені повторно перевірили зразки крові, взяті у пацієнтів лікарні, які мали подібні симптоми після укусів кліщів з 2014 року, і виявили подібні інфекції у тестах ще п’яти пацієнтів. У всіх, у тому числі у перших двох, була гарячка, зменшилася кількість тромбоцитів і лейкоцитів у крові, були ознаки порушення функції печінки.

Щоб визначити ймовірне джерело вірусу, дослідники перевірили зразки, зібрані від диких тварин у цьому районі між 2010 та 2020 роками, і виявили антитіла до нового вірусу у плямистих оленів та єнотів та РНК самого вірусу у трьох основних видів кліщів Хоккайдо.

“Схоже, що вірус Йезо поширюється на Хоккайдо і викликає хворобу, коли він передається людям від тварин через кліщів”, – каже керівник дослідження Кейта Мацуно, вірусолога з Міжнародного інституту контролю зоонозів, який цитується у прес-релізі Університету Хоккайдо. “Жоден із відомих нам випадків не призвів до летального результату, але хвороба, ймовірно, може бути виявлена за межами Хоккайдо, тому нам необхідно терміново дослідити її поширення”.

На наступному етапі дослідження вчені планують відстежити можливе поширення нового вірусу серед диких тварин та людей по всій Японії. Для цього вони хочуть зібрати інформацію про пацієнтів, які зверталися до лікарень країни з подібними симптомами.