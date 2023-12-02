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Для туризму пролунав тривожний сигнал: у Китаї поширюється «новий ковід», в США б’ють на сполох

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Для туризму пролунав тривожний сигнал: у Китаї поширюється «новий ковід», в США б'ють на сполох

Ще один «новий ковід» може поширитися з Китаю. Цього разу «тривожний сигнал» подано у зв’язку із загадковим спалахом пневмонії. Таємнича епідемія вразила вже кілька районів Китаю, і навіть дісталася США та Старого Світу. Більше того, сенатори США вже зажадали від Байдена «негайно обмежити поїздки» між США та Китаєм через «загадкове респіраторне захворювання», виявлене в КНР.

“Генератором” тривоги став, вже за традицією, Китай. Ще наприкінці листопада ВООЗ запросила у влади Китаю дані про зростання респіраторних захворювань та спалахи пневмонії у дітей. Міжнародні новинні агенції писали, що китайські лікарні «перевантажені хворими дітьми».

Проте сигнал тривоги став гучнішим, коли ситуація «дотяглася» до США. Як мінімум, два штати, один із них Огайо, повідомили про спалах хвороби, із «надзвичайно великою» кількістю госпіталізованих дітей. У медичному окрузі округу Уоррен в Огайо зареєстровано «надзвичайно велику кількість випадків дитячої пневмонії» – 142, що перевищує середній показник по округу та відповідає визначенню спалаху, прийнятому департаментом. При цьому поки що заявлено, що це не є новим вірусом.

Середній вік хворих дітей становив близько 8 років, випадки захворювання були виявлені у кількох шкільних округах. Симптоми включали кашель, втому та лихоманку.

Нагадаємо, що від коронавірусу при його появі в грудні 2019 року ніхто не чекав сильних проблем, і точно те, що він посадить на карантин всю планету. Але всього місяць пройшов з моменту появи першого незрозумілого випадку до першого закритого міста, яким став Ухань, і оголошення пандемії від ВООЗ. Так, 30 листопада 2019 року в китайському місті Ухань було зафіксовано першого пацієнта з невідомим типом вірусу, що спричинив пневмонію, 1 грудня відомості про вірус довели до ВООЗ, 9 січня було зафіксовано першу смерть від коронавірусу, тоді ж він був повністю визначений і, власне, отримав ім’я – до цього його називали “атиповою пневмонією”, 12 січня остаточно підтвердилося, що вірус передається від людини до людини і вже 23 січня сталося “закриття на ковід” першого міста – Ухані в Китаї. Тоді ще ніхто не міг припустити, що це лише початок — але 28 січня перші випадки нової зарази зареєстрували в 15 країнах, зокрема в США, Німеччині, Франції, а вже 30 січня ВООЗ оголосила про спалах епідемії. Поки що тільки в Китаї. Але 11 березня 2020 року було оголошено загальну пандемію і земна куля поступово почала «закриватися на ковід».

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