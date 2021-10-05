В Японии зафиксировано инфекционное заболевание, вызванное новым ортонайровирусом

Ранее неизвестный вирус, который может заразить людей и вызвать острую лихорадку, был обнаружен в Японии. Новый возбудитель, который называется вирусом Езо, передается через укусы клещей. Описание открытия опубликовано в журнале Nature Communications.

С 2014 по 2020 год в семи пациентов была зафиксирована неизвестная инфекция, характеризующаяся лихорадкой и уменьшением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Смертельных случаев среди них не было.

Исследователи из Университета Хоккайдо вместе с коллегами из других университетов и медицинских учреждений Японии провели генетический анализ вируса, выделенного из образцов крови двух пациентов с острова Хоккайдо, которые были заражены в 2019 и 2020 годах, и определили, что это новый, ранее неизвестный возбудитель из рода Orthonairovirus, который также включает вирус конго-крымской геморрагической лихорадки.

Ученые назвали его вирусом Езо (YESV) в честь древней исторического названия острова Хоккайдо. Филогенетически новый вирус близок к вирусам Сулины и Тамары, выявленных соответственно в Румынии и Узбекистане. Последний последнее время вызвал несколько случаев острой лихорадки у людей в Китае.

Все началось с того, что в 2019 году 41-летний мужчина попал в больницу на острове Хоккайдо с лихорадкой и болью в ноге после укуса, как считалось, клеща. после прогулки местным лесом. Через две недели его выписали. Тесты показали, что он заражен неизвестным вирусом. Второй пациент сообщил о подобных симптомах после укуса клеща следующего года.

После этого ученые повторно проверили образцы крови, взятые у пациентов больницы, которые имели подобные симптомы после укусов клещей с 2014 года, и обнаружили подобные инфекции в тестах еще пяти пациентов. У всех, в том числе первых двух, была лихорадка, уменьшилось количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, были признаки нарушения функции печени.

Чтобы определить вероятный источник вируса, исследователи проверили образцы, собранные от диких животных в этом районе между 2010 и 2020 годами, и обнаружили антитела к новому вирусу у пятнистых оленей и енотов и РНК самого вируса в трех основных видов клещей Хоккайдо.

«Похоже, что вирус Йезо распространяется на Хоккайдо и вызывает болезнь, когда он передается людям от животных через клещей», — говорит руководитель исследования Кейта Мацуно, вирусолог из Международного института контроля зоонозов, который цитируется в пресс-релизе Университета Хоккайдо. «Ни один из известных нам случаев не привел к летальному исходу, но болезнь, вероятно, может быть обнаружена за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно исследовать ее распространения».

На следующем этапе исследования ученые планируют отследить возможное распространение нового вируса среди диких животных и людей по всей Японии. Для этого они хотят собрать информацию о пациентах, которые обращались в больницы страны с подобными симптомами.