На острові Балі в аеропорту посилили медичний контроль через спалах нового вірусу

Чиновники на Балі вирішили не ризикувати і вкотре посилили медичний контроль за туристами, які прибувають на тропічний острів.

Нові заходи пов’язані зі спалахом випадків дитячої пневмонії в Китаї та появою загадкового вірусу, який викликає цю інфекцію, повідомило вчора видання The Bali Sun.

Насамперед виявляти потенційних хворих мають намір в аеропорту. За заявою медичної служби авіагавані, усі іноземці із симптомами пневмонії будуть направлені до клінік для обстеження. У трьох із них обладнано ізолятори для хворих на інфекційні захворювання.

Про небезпеку нового респіраторного вірусу повідомлено медпрацівників по всьому острову. При цьому місцева влада поки не розглядає введення заборони на в’їзд туристів з Китаю до Індонезії.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що дотримуватимуться вказівок Всесвітньої організації охорони здоров’я.