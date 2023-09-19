В Індії стався спалах смертельно небезпечного вірусу

Як повідомляє The Wall Street Journal, в Індії зафіксовано спалах смертельно небезпечного захворювання, яке викликається вірусом Ніпах.

Спалах захворюваності стався на околицях індійського міста Кожікоде в штаті Керала. Зараз відомо як мінімум про два смертельні випадки. Родичі померлих зараз перебувають у палатах інтенсивної терапії із симптомами інфекції.

Влада закликає громадян проявляти обережність і в громадських місцях вдягати маски. До Кералу виїхала група експертів МОЗ Індії, до штату направлені препарати для боротьби з вірусом Ніпах.

При цьому, як запевняють медики, небезпеки епідемії немає, оскільки при високій летальності (смертність досягає 70%) хвороба поширюється досить повільно.

У 2018 році від вірусу Ніпах в Індії померло 17 людей, у 2022 році офіційно підтверджено смерть однієї дитини.