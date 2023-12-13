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Німеччину офіційно попередили про нову епідемію: туризм готують до нових закриттів?

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Німеччину офіційно попередили про нову епідемію: туризм готують до нових закриттів?

Німеччину офіційно попередили про нову епідемію коронавірусу. При цьому глава МОЗ заявив, що найбільша хвиля очікується на Різдво. Чи це не означає, що туризм готують до нових закриттям? – запитала німецька преса.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), кількість випадків коронавірусу продовжує швидко зростати. За останні тижні рівень захворюваності збільшився на 54%, а горезвісний рівень захворюваності за тиждень досяг 1700 нових випадків на 100 тисяч осіб.

«Близько 7 мільйонів людей у Німеччині нині страждають від кашлю, застуди тощо. При цьому 167 тисяч 225 діагностованих випадків коронавірусу зафіксовано з початку жовтня. Лише минулого тижня було зареєстровано 24 015 із них», – йдеться у повідомленні інституту.

Туристів при цьому налякали, що саме у високий сезон, на Різдво очікується велика хвиля. Про це заявив федеральний міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах. “Все зараз вказує на велику хвилю”.

При цьому мови про офіційне закриття не зайшло, однак він закликав усіх зробити щеплення від коронавірусу, по можливості працювати з дому, а головне — уникати різдвяних вечірок у закритих приміщеннях. раджу вам бути обережними та триматися подалі від повсякденного життя. В останні два тижні перед відпочинком ви маєте максимально уникати всіх видів інфекцій», – додав глава МОЗ.

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