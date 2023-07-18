У Єгипті зафіксували небезпечний вірус, туристів просять бути обережними

У Єгипті зафіксовано 67 випадків зараження невідомим вірусом у селі Аль-Кус у провінції Кена.

Міністерство охорони здоров’я Єгипту направило медичний конвой для проведення аналізів та лікування після того, як 67 людей заразилися невідомим вірусом у селі на півдні країни.

За даними ЗМІ, випадки невідомого захворювання було зафіксовано в регіоні Кена, який проїжджають туристи на шляху до Луксора. У цій провінції проїздом ризикують виявитися багато туристів, які вирушають на екскурсії до знаменитих пам’яток Стародавнього Єгипту. Кена знаходиться на Нілі трохи північніше Луксора, і дорога автобусами з Хургади в Луксор лежить саме через Кену.

За останні кілька тижнів багато жителів Аль-Куса повідомили про свої симптоми до місцевих медичних закладів, що змусило експертів запідозрити спалах лихоманки денге на селі. Тести, проведені міністерством у заражених, поки що не підтвердили її наявність.

Оскільки хвороба переноситься комарами, мешканців попросили закрити джерела води та уникати контакту із комахами до проведення подальших тестів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пропасниця денге зазвичай проявляється грипоподібними симптомами, що тривають від 2 до 7 днів. Перші симптоми виникають через 4-10 днів після укусу інфікованого комара.

Загальні симптоми включають високу температуру, що супроводжується принаймні двома симптомами, такими як головний біль, біль за очима, нудота і блювання, набрякання залоз, біль у суглобах, кістках або м’язах.