Всі розділи
ГоловнаCOVID Travel NewsНові зміни у в'їзді туристів до Японії з 11 жовтня
COVID Travel NewsТуризмЯпонія

Нові зміни у в’їзді туристів до Японії з 11 жовтня

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Що зміниться у в'їзді туристів до Японії з 11 жовтня

Влада Японії з 11 жовтня знімає більшість обмежень на в’їзд. У тому числі будуть дозволені самостійні поїздки.

Японія відкриється також і для індивідуальних подорожей

За інформацією міністерства охорони здоров’я, праці та добробуту Японії, з 11 жовтня суттєво послаблюються вимоги до в’їзду до Японії міжнародних мандрівників.

Так, відновлюється в’їзд самостійних мандрівників у туристичних цілях і одночасно скасовується вимога про те, що туристи можуть в’їжджати до Японії лише в рамках організованих пакетних турів. Тепер в’їжджати зможуть усі.

Скасується також ліміт, що діє в даний час, на 50 тисяч в’їжджають в день. Скасується система моніторингу контролю здоров’я ERFS та вимога про наявність компанії-гаранта щодо прийому туристів.

Також з 11 жовтня буде скасовано вимогу щодо проведення ПЛР-тестів при в’їзді країну за винятком тих туристів, у яких буде виявлено відповідні симптоми. Але всім, хто в’їжджає, необхідно буде пред’являти або сертифікат про триразову вакцинацію препаратами, схваленими ВООЗ (2+бустер), або ПЛР тест, зроблений за 72 години до виїзду з країни відправлення.

Крім того, відновлюється безвізовий режим із тими країнами, з яким він діяв до березня 2020 року.

«Аеропорти, які нині не приймають міжнародних рейсів, залежно від планів початку польотів авіакомпаній, у співпраці з органами місцевого самоврядування, роблять зусилля з підготовки до відновлення прийому міжнародних рейсів. Також відкриваються морські порти, які можуть приймати судна з іноземними туристами», – йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров’я, праці та добробуту Японії.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму