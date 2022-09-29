Нові зміни у в’їзді туристів до Японії з 11 жовтня

Влада Японії з 11 жовтня знімає більшість обмежень на в’їзд. У тому числі будуть дозволені самостійні поїздки.

Японія відкриється також і для індивідуальних подорожей

За інформацією міністерства охорони здоров’я, праці та добробуту Японії, з 11 жовтня суттєво послаблюються вимоги до в’їзду до Японії міжнародних мандрівників.

Так, відновлюється в’їзд самостійних мандрівників у туристичних цілях і одночасно скасовується вимога про те, що туристи можуть в’їжджати до Японії лише в рамках організованих пакетних турів. Тепер в’їжджати зможуть усі.

Скасується також ліміт, що діє в даний час, на 50 тисяч в’їжджають в день. Скасується система моніторингу контролю здоров’я ERFS та вимога про наявність компанії-гаранта щодо прийому туристів.

Також з 11 жовтня буде скасовано вимогу щодо проведення ПЛР-тестів при в’їзді країну за винятком тих туристів, у яких буде виявлено відповідні симптоми. Але всім, хто в’їжджає, необхідно буде пред’являти або сертифікат про триразову вакцинацію препаратами, схваленими ВООЗ (2+бустер), або ПЛР тест, зроблений за 72 години до виїзду з країни відправлення.

Крім того, відновлюється безвізовий режим із тими країнами, з яким він діяв до березня 2020 року.

«Аеропорти, які нині не приймають міжнародних рейсів, залежно від планів початку польотів авіакомпаній, у співпраці з органами місцевого самоврядування, роблять зусилля з підготовки до відновлення прийому міжнародних рейсів. Також відкриваються морські порти, які можуть приймати судна з іноземними туристами», – йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров’я, праці та добробуту Японії.