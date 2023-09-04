І ми теж більше не хочемо туристів: до світового руху проти туризму приєднався магазин

Японська крамниця приєдналася до руху проти туристів. Принаймні, в японській пресі повідомили про магазин, який вивісив біля входу табличку зі списком усіх «порушень», які часто вчиняють іноземні покупці, і з вимогою відвідувачів не з’являтися всередині. «Ми дуже стурбовані численними порушеннями манер із боку іноземців. Це погані манери», – заявили японські підприємці.

Далі табличка в стовпчик перераховує – англійською – чим саме їх «дістали» туристи. Як з’ясувалося, серед основних порушень те, що туристи не повертають товари на полицю, або повертають їх не на своє місце. Обурили продавців також і спроби туристів принести магазин їжу та/або напої з вулиці та «використання магазину та його коридорів як сміттєвий бак».

Також їх дивує нерозуміння того, що більша частина персоналу не розмовляє англійською — туристам пропонують знайти зображення товару або спробувати заговорити японською, якщо потрібна допомога.

І нарешті до списку внесено прохання повернення коштів за товар, який не пошкоджений та не зламаний.

Що цікаво, заява власників магазину зустріла порозуміння у соцмережах. Нагадаємо, що під девізом “Ми не хочемо більше туристів” виступають жителі і великих курортів, і невеликих містечок, які опинилися під пресом популярності. Так, Скандал між туристами, місцевою владою та жителями назріває на Канарських островах. «Канари більше не рай!», «Ми теж не хочемо більше жодних туристів!», – з такими гаслами жителі вийшли на маніфістацію. Подробиці читайте тут.

Також нещодавно із плакатами: «Ми не хочемо жодних туристів!» вийшов Гальштат, маленьке, але дуже популярне у туристів містечко в Європі. «Страдати» містечко почало з 2006 року, коли там зняли південнокорейську дораму. У результаті ідилічна місцевість, розташована в Альпах на березі однойменного озера, де проживає лише одна тисяча людей, страждає від напливу десятків тисяч туристів. Причому багато грошей вони не приносять, приїжджаючи зробити селфі на відомих «кіноточках» та їдуть. Нещодавно місцеві жителі встановили часові стіни у місцях, де туристи часто робили селфі, але зустрілися з негативною реакцією. Тепер місцева влада розглядає запровадження обмежень на відвідування, щоб зберегти тишу та спокій австрійців. Подробиці читайте тут.