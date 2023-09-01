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Ми не хочемо більше жодних туристів: ще одне європейське місто повстало проти відпочиваючих

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Ми не хочемо більше жодних туристів: ще одне європейське місто повстало проти туристів

Ще одне маленьке, але дуже популярне у туристів містечко в Європі повстало проти напливу відпочиваючих. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту, оскільки дуже втомилися від приїжджих. Йдеться про австрійський Гальштат, який славився усамітненням і тишею, поки там не зняли південнокорейську дораму.

Гальштат, невелике містечко в Альпах, розташоване на березі однойменного озера, налічує трохи менше 1.000 мешканців, але щоліта перетворюється на місце паломництва для десятків тисяч туристів. Містечко, оточене горами, відоме своїми красивими краєвидами на озеро та старовинними будинками. А ось у розпал туристичного сезону населення багаторазово зростає. До пандемії Covid-19 Гальштат відвідувало близько мільйона туристів на рік. Це не лише корейці. Гальштат є популярним і у китайців. 11 років тому в Китаї навіть збудували точну копію містечка, з усіма його будинками та пам’ятниками. Але цього виявилося замало, щоб скоротити потік охочих відвідати справжнє місто.

Ми не хочемо більше жодних туристів: ще одне європейське місто повстало проти відпочиваючих

Хоча економіка Гальштату процвітає рахунок доходів від туризму, місцеві жителі почуваються некомфортно, стверджуючи, що з розвитком туризму їхнє життя погіршилося. Мешканці альпійського містечка, які хочуть обмежити щоденний турпотік, стверджують, що в деякі дати в Гальштаті місцевим навіть ніде гуляти.

Звідки такий інтерес?

Цей вибух інтересу мандрівників до австрійського регіону почався після зйомок популярного корейського серіалу в 2006 році. Мова про «Весняний вальс», що став неймовірно популярним як у Південній Кореї, так і за її межами. Після хвилі слави дарами до Гальштату почали прибувати корейські туристи, щоб насправді побачити краєвиди регіону.

Нещодавно місцеві жителі встановили тимчасові стіни у місцях, де туристи часто робили селфі, але зустрілися з негативною реакцією. Тепер місцева влада розглядає запровадження обмежень на відвідування, щоб зберегти тишу та спокій австрійців.

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