Ми теж не хочемо більше жодних туристів: туристофобію підтримав цілий острів, мешканці вийшли на маніфістацію

Скандал між туристами, місцевою владою та жителями назріває у черговому райському містечку — цього разу, на Канарських островах. «Канари більше не рай!», «Ми теж не хочемо більше жодних туристів!», – з такими гаслами жителі вийшли на маніфістацію.

Цю туристофобію підтримав цілий острів, наслідуючи приклад знаменитого містечка з Австрії, яке стало прообразом королівства в диснеївському мультфільмі «Холодне серце» – подробиці тут.

Місцева влада Канар, при цьому, як повідомляє видання CBN, виступає на боці туристів. Вони закликали місцевих жителів відмовитись від своєї «туристофобії», оскільки туристи потрібні для стимулювання економіки острова. Новий міністр туризму Джесіка де Леон закликала мешканців змінити свою думку заради економіки — за її словами, туризм приносить Канарам 35% ВВП, і туристофобія викликає занепокоєння.

Але, схоже, це вже не спрацьовує. “Канарські острови більше не рай” та “Канарські острови не продаються”, – під такими гаслами виходять обурені місцеві. «Масовий туризм зруйнував безліч природних просторів по всьому архіпелагу і викликав деградацію багатьох інших через постійний тиск, який чинить 13 мільйонів туристів, які відвідують острови щороку». Вони вимагають щонайменше скоротити кількість вільних номерів у готелях та обмежити будівництво нових.

Нагадаємо, що повернення туристів знову «скип’ятило» протести проти овертуризму, причому в найнесподіваніших місцях. Так, нещодавно із плакатами: «Ми не хочемо жодних туристів!» вийшов Гальштат, маленьке, але дуже популярне у туристів містечко в Європі. «Страждати» містечко почало з 2006 року, коли там зняли південнокорейську драму. У результаті ідилічна місцевість, розташована в Альпах на березі однойменного озера, де проживає лише одна тисяча людей, страждає від напливу десятків тисяч туристів. Причому багато грошей вони не приносять, приїжджаючи зробити селфі на відомих «кіноточках» та їдуть.

Нещодавно місцеві жителі встановили тимчасові стіни у місцях, де туристи часто робили селфі, але зустрілися з негативною реакцією. Тепер місцева влада розглядає запровадження обмежень на відвідування, щоб зберегти тишу та спокій австрійців. Подробиці читайте тут.