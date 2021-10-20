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ЯПОНІЯ

3500-метровий стовп з попелу: В Японії почав виверження вулкан Асо (Відео)

Євгеній Подольський

Вулкан Асо, один з найактивніших в Японії, почав вивергатися сьогодні, вивергнув гігантський стовп попелу заввишки 3500 метрів. Туристи, які приїхали на це туристичне місце в південно-західній частині архіпелагу, поспішили евакуюватися, повідомляє AFP.

На даний момент повідомлень про травми немає, хоча камені розсипалися в цьому районі після вражаючого вибуху. Влада попередила місцевих жителів і туристів не наближатися до вулкану, на схилах якого течуть розпечені гази, котяться каміння і розсипається попіл.

Люди поблизу повинні остерігатися великих валунів, сказав Томоаки Одзаки з Японського метеорологічного агентства на прес-конференції, що транслювалася по телебаченню. В останній раз агентство оголосило про такий ж рівень тривоги над вулканом Асо в 2016 році, коли він знову вивергався після реактивації в попередньому році після 19 років сну.

Японський архіпелаг розташований в так званому Тихоокеанському вогняному кільці, де зареєстровано найбільше землетрусів на планеті, нагадує AFP. Ейс входить в число тих, за якими уважно спостерігають в цілому 110 діючих вулканів в Японії. Інший – Фудзі, в ста кілометрах від столиці Токіо, в центральній частині архіпелагу.

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