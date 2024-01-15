В Ісландії лава з вулкана досягла житлових будинків, жителів екстрено евакуюють

На півострові Рейк’янес (Ісландія) потік лави, що виник у результаті виверження вулкана Фаградальсф’ядль, досягнув будинків у місті Гріндавік.
Як заявили в Метеорологічному центрі Ісландії, будинки місцевих жителів спалахнули, людей із міста екстрено евакуювали.
Виверження вулкана, що на південному заході країни, почалося вчора. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Вулкан зносить місто в Ісландії
Під лаву вже йде Гріндавік. Людей екстрено евакуювали. #вулкан #гріндавік #dip pic.twitter.com/gGoItue13u
— DIP (@dip_org_ua) January 14, 2024
На території Ісландії знаходяться 33 активні вулканічні системи. З 2021 року на півострові Рейк’янес сталося чотири виверження.