В Ісландії лава з вулкана досягла житлових будинків, жителів екстрено евакуюють

На півострові Рейк’янес (Ісландія) потік лави, що виник у результаті виверження вулкана Фаградальсф’ядль, досягнув будинків у місті Гріндавік.

Як заявили в Метеорологічному центрі Ісландії, будинки місцевих жителів спалахнули, людей із міста екстрено евакуювали.

Виверження вулкана, що на південному заході країни, почалося вчора. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації.

На території Ісландії знаходяться 33 активні вулканічні системи. З 2021 року на півострові Рейк’янес сталося чотири виверження.