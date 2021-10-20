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ЯПОНИЯ

3500-метровый столб из пепла: начало извержения вулкана Асо (Видео)

Евгений Подольский

Вулкан Асо, один из самых активных в Японии, начал извергаться сегодня, извергнув гигантский столб пепла высотой 3500 метров. Туристы, приехавшие на это туристическое место в юго-западной части архипелага, поспешили эвакуироваться, сообщает AFP со ссылкой на БТА.

На данный момент сообщений о травмах нет, хотя камни рассыпались в этом районе после впечатляющего взрыва, заснятого телекамерами. Власти предупредили местных жителей и туристов не приближаться к вулкану, на склонах которого текут раскаленные газы, катятся камни и рассыпается пепел.

Люди поблизости должны остерегаться больших валунов, выброшен из вулкана, сказал Томоаки Одзаки из Японского метеорологического агентства на пресс-конференции, транслировавшейся по телевидению. В последний раз агентство объявило о таком же уровне тревоги над вулканом Асо в 2016 году, когда он снова извергался после реактивации в предыдущем году после 19 лет сна.

Японский архипелаг расположен в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где зарегистрировано больше всего землетрясений на планете, напоминает AFP. Эйс входит в число тех, за которыми внимательно наблюдают в общей сложности 110 действующих вулканов в Японии. Другой — Фудзи, в ста километрах от столицы Токио, в центральной части архипелага.

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