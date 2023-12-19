В Ісландії почалося сильне виверження вулкана. Минулого разу через нього евакуювали ціле місто

На півострові Рейк’янес, що на півдні Ісландії, почалося потужне виверження вулкана. За інформацією влади, виверженню передував землетрус 4,2 бала, а згодом у районі міста Гріндавік ожив небезпечний вулкан.

Це вже не перше виверження на півдні Ісландії. Країна славиться своєю вулканічною активністю, проте саме у південній частині острова останнім часом спостерігається підвищена небезпека через вулканічні викиди. Так, 10 листопада 2023 року мешканців міста Гріндавік евакуювали через небезпеку виходу лави, яка могла скупчитися під містом через нещодавні землетруси. Трохи пізніше влада країни ухвалила законопроєкт про будівництво спеціальних загороджень, які мають захистити жителів міста від сходу лави.

23 листопада рівень небезпеки від сходу лави зменшився і жителі почали повертатися до своїх будинків, проте, судячи з новин, нове потужне виверження може призвести до повторної евакуації всього населення невеликого містечка (населення Гріндавіка близько 3 тисяч осіб).

Вулкан Фаградальсф’ядль, виверження якого зараз переживають жителі Ісландії, знаходиться всього за 7 кілометрів від міста Гріндавік, за 30 кілометрів від міста Рейк’явік. Це великий вулкан, який вважався сплячим протягом 6 тисяч років, проте у березні 2021 року він раптово прокинувся після серії із 40 тисяч дрібних землетрусів.

Тепер вулкан став аномально активним і регулярно вивергається. Протягом трьох років жителі Ісландії пережили щонайменше три великі виверження Фаградальсфьядля: у вересні 2021 року, у серпні 2022 року, у липні 2023 року. Нинішнє виверження стало четвертим.

Активність вулкана зазнає серйозних економічних втрат. Як правило, виверження вулкана передує землетрус. Можливу шкоду від них тільки в 2023 році влада оцінює в 70 мільйонів доларів. А будівництво коштів для стримування лави коштуватиме бюджету країни ще більшу суму. І нехай вона буде частково покрита податками мешканців Ісландії, економічну шкоду, яку завдають вулкани, відчутно б’є по економіці невеликої острівної держави.