Трагедія в Хорватії. Батько вбив трьох дітей, а потім спробував накласти на себе руки

У п’ятницю ввечері хорватська поліція виявила трьох мертвих дітей в одній з квартир в Загребі, убитих їхнім батьком, який пізніше намагався покінчити життя самогубством, повідомляє HRT TV. Убитими дітьми були семирічні близнята, хлопчик і дівчинка, а також чотирирічний хлопчик.

Поліція увійшла в квартиру близько 2 годині ночі. Батько дітей, 56-річний громадянин Австрії, який постійно проживає в Хорватії, намагався покінчити життя самогубством. Він був без свідомості, його доставили в лікарню, його життю нічого не загрожує, – повідомляє HRT.

Прокуратура Хорватії заявила, що розслідує справу, і батько підозрюється у вбивстві дітей.

Як пише австрійська щоденна газета «Кур’єр», один з друзів австрійця прочитав опублікований ним в соціальних мережах пост, в якому вказувалося на суїцидальні наміри чоловіка, і звернувся в поліцію. Батько загиблих дітей поскаржився на фінансові та психічні проблеми.

Батьки дітей розведені, їх мати постійно проживає в Дубровнику, і діти повинні були провести ці вихідні з батьком, повідомляють хорватські ЗМІ.

«Повідомлень про домашнє насильство в цій сім’ї не надходило», – заявила заступник міністра праці, сім’ї та соціального забезпечення Хорватії Маргарета Маджеріч.

За даними HRT, лікарі лікарні, в яку був доставлений чоловік, підозрюють, що він перебував під впливом психоактивних речовин, але це поки не підтверджено.