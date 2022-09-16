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Жах у турецькому готелі: в Анталії турист убив свою дружину під час бійки у номері

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Жах у турецькому готелі: в Анталії турист убив свою дружину під час бійки у номері

Жахливий інцидент стався в курортному готелі Туреччини: іноземний турист до смерті побив свою дружину в готельному номері. На цьому страх не закінчився: від отриманих травм жінка померла.

За даними Hurriyet, конфлікт стався у готелі Кемера у провінції Анталія. Пара естонських мандрівників приїхала на відпочинок у курортне містечко, заселилася в готель і одного дня з невідомої причини посварилася. Незабаром словесна суперечка переросла у бійку: 42-річний естонець побив свою 41-річну дружину, вибив їй зуби та залишив численні травми на тілі.

Медики, які прибули за заявою, забрали постраждалу в машину швидкої допомоги, щоб відвезти її до лікарні. Однак дорогою вона померла. Відомо, що туриста одразу затримали співробітники поліції.

Проведена перевірка виявила на тілі загиблої синці та порізи глибиною 1.5 та 2 см. Після розтину тіло жінки відправили на батьківщину, а розгляд щодо затриманого триває.

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