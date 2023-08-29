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Турецька авіакомпанія вводить рейси із зонами вільними від дітей

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Першою в Європі турецька авіакомпанія вводить рейси із зонами, вільними від дітей

Першою в Європі турецька авіакомпанія Corendon Airlines запровадила на своїх рейсах зони, вільні від дітей. За додаткову плату пасажири можуть отримати місця, де можна сидіти тільки дорослим, повідомив авіаперевізник у прес-релізі.

Послуга KID-FREE передбачає розміщення в літаку в спеціальній зоні, відокремленій від інших міцною перегородкою і шторками. На цих місцях заборонено перебувати пасажирам молодше 16 років, тому тим, кому не хочеться сидіти поряд з неслухняною дитиною або немовлям, що кричить, вдасться насолодитися спокоєм і комфортом.

Атілай Услу, засновник Corendon, сказав, що зона, вільна від дітей, покликана “задовольнити потреби мандрівників, які шукають додатковий спокій під час польоту”. Також батьки зможуть не турбуватися з приводу того, що їхні малюки трохи галасують.

На даний момент турецька авіакомпанія оголосила про запуск зони KID-FREE на рейсах між Амстердамом і карибським островом Кюрасао, починаючи з листопада. У передній частині салону зможуть сидіти лише дорослі, тоді як решта літака, як і раніше, прийматиме дітей.

В ексклюзивній зоні без дітей лише 93 місця, тому важливо бронювати їх якомога раніше. Вартість послуги складе додаткові 45 євро, в один бік. Якщо потрібний додатковий простір для ніг, пасажирам доведеться доплатити 100 євро за рейс. Бренд Corendon також пропонує готелі «лише для дорослих» по всьому світу, включаючи Кюрасао, Бодрум та Ібіцу.

Хоча Corendon запустила зони без дітей першою в Європі, інші міжнародні авіакомпанії вже пропонують таку послугу на своїх рейсах. AirAsia X має так звану тиху зону на далеких рейсах, призначену для пасажирів віком від 12 років і старше. Бюджетний сінгапурський авіаперевізник Scoot також пропонує свою версію послуги ScootinSilence.

Corendon Airlines – турецька авіакомпанія, що базується в Анталії. У її розпорядженні знаходиться 32 повітряні судна, які здійснюють регулярні та чартерні рейси з 2004 року.

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