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Таємнича подія на курорті Таїланду: Вбивство та розчленування туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таємнича подія на курорті Таїланду: Вбивство та розчленування туриста

Події, гідні сюжету страшного фільму, розгортаються перед очима поліції на тайському курортному острові Пха Нган у південній провінції Сурат Тані. За версією правоохоронних органів, один турист жорстоко вбив свого товариша з подорожі, а потім розділив його тіло і позбавився останків, викинувши їх на місцеве звалище.

За інформацією місцевих ЗМІ, ця моторошна історія почалася, коли водій сміттєвоза виявив частини людського тіла в мішку для сміття на сміттєзвалищі. В жаху від жахливої знахідки він негайно викликав поліцію. Співробітники поліцейської дільниці на острові Ко Пханган негайно прибули на місце події та виявили, що частини тіла були ретельно упаковані у кілька шарів пластикових мішків для сміття. Серед знайдених останків було навіть “стегно чоловіка разом із кишківником”. Описане стегно мало ширину близько 50 сантиметрів і важило приблизно 5 кілограмів. Судячи з інших частин тіла, поліція зробила висновок, що, ймовірно, вони належали іноземному туристу. Подальші експертизи підтвердили, що жертву було жорстоко вбито не менш як за 48 годин до виявлення останків.

У процесі розслідування поліція опитала водія сміттєвоза, щоб з’ясувати, звідки він узяв мішок зі сміттям. Крім того, поліція проаналізувала записи камер відеоспостереження островом, особливо в готелях та житлових комплексах, що належать іноземцям, щоб виявити місце, звідки було викинуто останки. З огляду на версію поліції, що злочинець також є іноземцем, щоб запобігти спробі залишити острів потенційних підозрюваних, тимчасово було закрито точки входу та виходу з острова.

Внаслідок роботи поліції на перший план вийшов іспанець, на ім’я Даніель. Підозра впала на нього насамперед через те, що він звернувся до поліції зі скаргою на зникнення свого колумбійського друга незабаром після їхнього прибуття на острів. Також було виявлено відео, на якому Даніель купує ніж та мішки для сміття. Крім того, стало відомо, що іспанець працював шеф-кухарем у ресторані в Іспанії, і його соціальні мережі були сповнені фотографій, що демонструють його досвід у обробці м’яса.

Наразі особу вбитого туриста офіційно не підтверджено, але є припущення, що це саме колумбієць, який прибув на острів 2 серпня.

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