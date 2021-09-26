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ХОРВАТИЯ

Трагедия в Хорватии. Отец убил троих детей, а затем попытался покончить жизнь самоубийством

Евгений Подольский

В пятницу вечером хорватская полиция обнаружила трех мертвых детей в одной из квартир в Загребе, убитых их отцом, который позже пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает HRT TV. Убитыми детьми были семилетние близнецы, мальчик и девочка, а также четырехлетний мальчик.

Полиция вошла в квартиру около 2 часа ночи. Отец детей, 56-летний гражданин Австрии, постоянно проживающий в Хорватии, пытался покончить жизнь самоубийством. Он был без сознания, его доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, — сообщает HRT.

Прокуратура Хорватии заявила, что расследует дело, и отец подозревается в убийстве детей.

Как пишет австрийская ежедневная газета «Курьер», один из друзей австрийца прочитал опубликованный им в социальных сетях пост, в котором указывалось на суицидальные намерения мужчины, и обратился в полицию. Отец погибших детей пожаловался на финансовые и психические проблемы.

Родители детей разведены, их мать постоянно проживает в Дубровнике, и дети должны были провести эти выходные с отцом, сообщают хорватские СМИ.

«Сообщений о домашнем насилии в этой семье не поступало», — заявила заместитель министра труда, семьи и социального обеспечения Хорватии Маргарета Маджерич.

По данным HRT, врачи больницы, в которую был доставлен мужчина, подозревают, что он находился под воздействием психоактивных веществ, но это пока не подтверждено.

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