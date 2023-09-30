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В Іраку на весіллі через недбалість молодих загинуло 120 людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пожежа в Іраку на весіллі забрала життя 120 людей

На весіллі в Іраку від вогню постраждали півтисячі гостей.

Трагедією завершилося весілля в іракській провінції Найнава, повідомляє Reuters. Під час танцю молодят було допущено фатальну помилку під час запуску феєрверку. Полум’я за п’ять хвилин охопило урочисту залу, заблокувавши всередині тисячу людей. Почалася тиснява, обвалився дах.

За даними влади міста Ель-Хамданія, загальна кількість постраждалих перевищує 450 осіб, включаючи дітей. З них зараз померло близько 120.

У МЗС Іраку заявили, що причиною масової загибелі людей стало кілька факторів, повідомляє Al Jazeera. Феєрверки були запущені в закритому приміщенні, заходи безпеки майже не застосовувалися, а аварійні виходи були замкнені.

Влада Іраку оголосила загальнонаціональну жалобу тривалістю три дні на згадку про жертв пожежі. За словами очевидця, нареченому та нареченій вдалося вижити.

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