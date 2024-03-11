Туристам заборонять відвідувати деякі вулиці в Японії

Японське місто заборонить відвідувачам проходити через низку вулиць у мальовничому районі гейш.

Як повідомляє Euronews, стародавня столиця Японії, Кіото, оголосила про закриття деяких провулків у своєму знаменитому районі гейш через скарги на неналежну поведінку відвідувачів.

Місцевий районний чиновник Ісокадзу Ота пояснив, що туристи масово і надто довго юрмляться на вузьких затишних вулицях району Гіон, ідучи за гідами.

“У квітні ми встановимо знаки, які скажуть туристам триматися подалі від наших приватних вулиць. Знак японською та англійською мовами буде говорити: “Це приватна дорога, тому вам не дозволено нею проїжджати”, – заявив він.

Однак попередження про заборону в основному спрямоване на пішоходів, а не на автомобілі, оскільки в японському формулюванні йдеться про “прохід” у цьому сенсі.

“Буде штраф у розмірі 10 000 єн”, – додав урядовець.

Заборона торкнеться лише кількох кварталів Гіона. Громадські вулиці району залишаться відкритими для туристів, тому район і весь Кіото, як і раніше, будуть заповнені відвідувачами як з Японії, так і з усього світу.