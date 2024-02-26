Названо 10 міст Європи, де легко знайти роботу

За даними звіту про якість життя у європейських містах, у західних та північних містах Європи знайти роботу набагато простіше, ніж у південних містах, передає SchengenVisaInfo.com.

Звіт, опублікований Єврокомісією, показав, що більш як половина жителів західних і північних країн — членів ЄС – 53 відсотки опитаних — вважають, що знайти роботу легко, тоді як у південних країнах союзу така думка тільки в однієї з чотирьох осіб.

Прага (Чехія) очолює список найсприятливіших міст для пошуку роботи: 79 відсотків опитаних заявили, що знайти роботу в місті легко, а слідом за нею йде Клуж-Напока (Румунія) з 73 відсотками.

Мюнхен (Німеччина) та Братислава (Словаччина) займають третє та четверте місця серед міст, які вважаються найбільш перспективними для працевлаштування – 72 відсотки опитаних підтверджують це. Крім того, 71 відсоток учасників опитування заявив, що Гамбург (Німеччина) – “легке” місто для пошуку роботи. Він посів п’яте місце у рейтингу міст із найбільшою кількістю доступних робочих місць, на думку респондентів.

Список десяти міст з найбільш доступними робочими місцями доповнюють Осло (Норвегія) з 69 відсотками опитаних, що погодилися з цим, і Стокгольм (Швеція) з 68 відсотками. Варшава (Польща) займає восьме місце з 66 відсотками опитаних, які вважають, що там нескладно знайти роботу, за нею йдуть Софія (Болгарія) та Таллінн (Естонія) з 65 відсотками кожен.

З іншого боку, виключно низький показник, всього в чотири відсотки, людей, які вважають, що робота є доступною, у міста Палермо. У ньому найважче було влаштуватися на роботу в 2023 році, далі йдуть Неаполь (Італія) з 11 відсотками та Ов’єдо (Іспанія) з 16 відсотками.

У звіті також наголошується на тому, що наслідки пандемії COVID-19 у поєднанні з демографічними змінами призвели до дефіциту робочої сили в ЄС, створюючи проблеми для міських економік. Хоча міста зазвичай пропонують більш спеціалізовані та високооплачувані робочі місця порівняно з сільськими районами, легкість пошуку роботи дуже різниться серед міських жителів.

За межами ЄС міста Великобританії та держав ЄАВТ мають відносно високу частку мешканців, задоволених доступністю роботи, вони становлять 54 відсотки. Проте на Західних Балканах та Туреччині цифри різко знижуються, становлячи лише 38 і 46 відсотків жителів відповідно, які позитивно оцінюють перспективи працевлаштування.