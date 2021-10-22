Королева Великобританії Єлизавета II провела ніч в лікарні з метою «попереднього обстеження».

Як повідомили в Букінгемському палаці, королева, дотримуючись рекомендацій медиків, вирішила відпочити протягом декількох днів.

Єлизавета II прибула в лікарню в середу, 20 жовтня і до обіду четверга, 21 жовтня повернувшись до Віндзорського замку, «перебуває в гарному настрої».

Візит 95-річної королеви в Меморіальний госпіталь короля Едуарда VII тримався в секреті, але Букінгемському палацу довелося підтвердити інформацію, після новин в газеті The Sun.

Королева вперше за 8 років провела ніч в лікарні.

В останній раз монаршої персони довелося ночувати в приватній клініці в 2013 році через дискомфорту в шлунку і кишечнику.

21 квітня Єлизаветі II виповнилося 95 років. Вона вважається самим долгоправящім монархом в історії Великобританії.