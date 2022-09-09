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Велика БританіяТуризм

Туристам дадуть 4 дні, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Туристам дадуть 4 дні, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою

За інформацією «Бі-Бі-Сі», влада Лондона та готельєри готуються до напливу туристів як з Британії, так і з інших країн. Очікується, що люди захочуть попрощатися із королевою, про смерть якої оголосили 8 вересня. Якщо раптом хтось із росіян, які мають британську візу, теж захоче вшанувати пам’ять Єлизавети II.

Так, у британських ЗМІ повідомляють, що труну з тілом королеви поставлять у Вестмінстерському палаці 15 вересня. Бажаючим дадуть 4 дні на прощання.

На дати з 15 по 19 вересня можна орендувати як бюджетний номер одного з готелів Лондона, так і люксові апартаменти.

Зазначимо, що, за версією британської преси, вільні номери в готелях можуть швидко закінчитися. Вже зараз спостерігається ажіотаж та зростання вартості бронювання.

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