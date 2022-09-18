Аеропорт у Франції перейменують на честь королеви Єлизавети II

Керівництво міжнародного аеропорту Ле-Туке-Кот-д’Опаль на півночі Франції прийняло рішення змінити назву гавані, “щоб віддати шану” королеві Єлизаветі II, передає Travelweekly.co.uk.

З 14 жовтня аеропорт називатиметься Aéroport international Le Touquet-Paris-Plage Elizabeth II.

У заяві аеропорту йдеться, що перейменування “підтвердить і зміцнить його статус британського з французьких аеропортів”.

“Щоб віддати належне королеві Єлизаветі II і на згадку про її візит у Ле-Туку зі своїм дядьком Едуардом VIII, під час якого вона практикувалася як у верховій їзді, так і в плаванні на піску, місто Ле-Туке-Парі-Плаж бажає назвати свій аеропорт на честь неї, яка протягом 70 років віддано, з повагою та постійністю служила своїй країні”, – йдеться у повідомленні.

Ле-Туке-Парі-Плаж, або просто Ле-Туке, в даний час найелегантніший морський курорт на півночі Франції. Тут розташовано безліч фешенебельних готелів, де відпочивають заможні парижани. У місті багато оригінальних будівель, поблизу аеропорту.

Королева Великобританії Єлизавета ІІ пішла з життя 8 вересня у віці 96 років.