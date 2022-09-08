Принц Чарльз зробив першу заяву у статусі короля Великобританії. Він взяв собі ім’я Карла III

Принц Чарльз, оголошений новим королем Великобританії після смерті Єлизавети II, зробив першу заяву на цій посаді. Текст заяви опубліковано Букінгемським палацом.

Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшої смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо про кончину улюбленого Государя та всіма улюбленої Матері.

Я знаю, що її втрата глибоко відчуватиметься всім королівством та країнами Співдружності, а також незліченною кількістю людей по всьому світу.

У цей період жалоби і змін я і моя сім’я будемо втішені та підтримані нашим знанням про повагу та глибоку прихильність, якими так широко користувалися королева.

Прем’єр-міністр Ліз Трасс також повідомила, що король взяв собі ім’я Карла III (King Charles III – за традицією Чарльз перекладається в Карла).