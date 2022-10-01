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ТуризмФранція

Самий британський аеропорт Франції буде перейменований на честь покійної королеви Єлизавети II

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Самий британський аеропорт Франції буде перейменований на честь покійної королеви Єлизавети II

Аеропорт Туке-Парі-Пляж у регіоні О-де-Франс, який отримав назву «найбританський аеропорт Франції», буде перейменований на честь покійної королеви Великобританії Єлизавети II. Популярний пункт вильоту, розташований на півночі Франції, носитиме нову назву «Міжнародний аеропорт Ле-Туке-Париж-Пляж Єлизавети II» з 14 жовтня.

Адміністрація курортного міста у Франції пояснила в офіційному акаунті Twitter, що Ле-Туке-Парі-Пляж та Великобританію завжди пов’язували нерозривні зв’язки, а смерть королеви Єлизавети II дуже засмутила всіх небайдужих. Нагадаємо, вона пішла з життя 8 вересня у віці 96 років.

«Щоб віддати шану королеві Єлизаветі II і на згадку про її візит у Ле-Туку зі своїм дядьком Едуардом VIII, під час якого вона займалася верховою їздою та вітрильним спортом, місто Ле-Туке-Парі-Пляж хоче назвати свій аеропорт на честь неї, яка протягом 70 років служила своїй країні з відданістю, повагою та постійністю», – йшлося у заяві, опублікованій аеропортом.

Довідка: Ле-Туке-Парі-Пляж – місто на півночі Франції, найпопулярніше місце відпочинку британських туристів. З 1920 року приморське місто Ле-Туке-Парі-Пляж та Великобританія мають дуже міцні зв’язки. Крім того, в 1930 році була побудована злітно-посадкова смуга, яка приймала перші туристичні літаки, у тому числі короля Едуарда VIII, який на той час був принцом Уельським. Крім того, вона використовувалася авіакомпанією Walcot Airlines, яка виконувала щоденні рейси до Лондона.

У тому ж році було збудовано більший аеропорт. У 1950 році він став третім за величиною аеропортом Франції за кількістю пасажирів, що обслуговуються. 2021 року покійна королева Єлизавета відвідала Па-де-Кале зі своїм дядьком Едуардом VIII і вирушила кататися на конях, а потім на піщаній яхті. Франція також входила до улюблених місць відпочинку королеви Великобританії. Згідно з відкритими даними, вона навіть мала власну спальню в Байї (Нормандія), яка була створена для її візиту 6 червня 1994 року, до 50-річчя висадки в Нормандії.

Більш того, Ле-Туке-Парі-Пляж в даний час є найелегантнішим морським курортом північної Франції, який багатий на безліч розкішних готелів, де відпочивають заможні парижани. У місті також є багато оригінальних будівель, а аеропорт знаходиться неподалік.

За останні три місяці літа Франція зареєструвала успішний туристичний сезон. Причому кількість тих, хто прибуває в країну, стала збільшуватися ще більше з 1 серпня, коли країна вирішила зняти всі свої обмеження, пов’язані з ковідом.

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