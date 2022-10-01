Самий британський аеропорт Франції буде перейменований на честь покійної королеви Єлизавети II

Аеропорт Туке-Парі-Пляж у регіоні О-де-Франс, який отримав назву «найбританський аеропорт Франції», буде перейменований на честь покійної королеви Великобританії Єлизавети II. Популярний пункт вильоту, розташований на півночі Франції, носитиме нову назву «Міжнародний аеропорт Ле-Туке-Париж-Пляж Єлизавети II» з 14 жовтня.

Адміністрація курортного міста у Франції пояснила в офіційному акаунті Twitter, що Ле-Туке-Парі-Пляж та Великобританію завжди пов’язували нерозривні зв’язки, а смерть королеви Єлизавети II дуже засмутила всіх небайдужих. Нагадаємо, вона пішла з життя 8 вересня у віці 96 років.

«Щоб віддати шану королеві Єлизаветі II і на згадку про її візит у Ле-Туку зі своїм дядьком Едуардом VIII, під час якого вона займалася верховою їздою та вітрильним спортом, місто Ле-Туке-Парі-Пляж хоче назвати свій аеропорт на честь неї, яка протягом 70 років служила своїй країні з відданістю, повагою та постійністю», – йшлося у заяві, опублікованій аеропортом.

Довідка: Ле-Туке-Парі-Пляж – місто на півночі Франції, найпопулярніше місце відпочинку британських туристів. З 1920 року приморське місто Ле-Туке-Парі-Пляж та Великобританія мають дуже міцні зв’язки. Крім того, в 1930 році була побудована злітно-посадкова смуга, яка приймала перші туристичні літаки, у тому числі короля Едуарда VIII, який на той час був принцом Уельським. Крім того, вона використовувалася авіакомпанією Walcot Airlines, яка виконувала щоденні рейси до Лондона.

У тому ж році було збудовано більший аеропорт. У 1950 році він став третім за величиною аеропортом Франції за кількістю пасажирів, що обслуговуються. 2021 року покійна королева Єлизавета відвідала Па-де-Кале зі своїм дядьком Едуардом VIII і вирушила кататися на конях, а потім на піщаній яхті. Франція також входила до улюблених місць відпочинку королеви Великобританії. Згідно з відкритими даними, вона навіть мала власну спальню в Байї (Нормандія), яка була створена для її візиту 6 червня 1994 року, до 50-річчя висадки в Нормандії.

Більш того, Ле-Туке-Парі-Пляж в даний час є найелегантнішим морським курортом північної Франції, який багатий на безліч розкішних готелів, де відпочивають заможні парижани. У місті також є багато оригінальних будівель, а аеропорт знаходиться неподалік.

За останні три місяці літа Франція зареєструвала успішний туристичний сезон. Причому кількість тих, хто прибуває в країну, стала збільшуватися ще більше з 1 серпня, коли країна вирішила зняти всі свої обмеження, пов’язані з ковідом.