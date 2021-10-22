Королева Великобритании провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице ​с целью​ «предварительного обследования».

Как сообщили в Букингемском дворце, королева, следуя рекомендациям медиков, решила отдохнуть в течение нескольких дней.

Елизавета II прибыла в больницу в среду, 20 октября и к обеду четверга, 21 октября вернувшись в Виндзорский замок, «пребывает в хорошем настроении».

Визит 95-летней королевы в Мемориальный госпиталь короля Эдуарда VII держался в секрете, но Букингемскому дворцу пришлось подтвердить информацию, после новостей в газете The Sun.

Королева впервые за 8 лет провела ночь в больнице.

В последний раз монаршей особе пришлось ночевать в частной клинике в 2013 году из-за дискомфорта в желудке и кишечнике.

21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.