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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Королева Великобритании провела ночь в больнице

Евгений Подольский

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице ​с целью​ «предварительного обследования».

Как сообщили в Букингемском дворце, королева, следуя рекомендациям медиков, решила отдохнуть в течение нескольких дней.

Елизавета II прибыла в больницу в среду, 20 октября и к обеду четверга, 21 октября вернувшись в Виндзорский замок, «пребывает в хорошем настроении».

Визит 95-летней королевы в Мемориальный госпиталь короля Эдуарда VII держался в секрете, но Букингемскому дворцу пришлось подтвердить информацию, после новостей в газете The Sun.

Королева впервые за 8 лет провела ночь в больнице.

В последний раз монаршей особе пришлось ночевать в частной клинике в 2013 году из-за дискомфорта в желудке и кишечнике.

21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.

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