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Велика БританіяТуризм

У Британії фермери обурені новим зухвалим челенджем туристів, які бігають голі по полю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Фермери обурені новим зухвалим челенджем туристів, які бігають голі по полю

Контроверзний тренд серед туристів на зйомку голих селфі викликав обурення у фермерів, які володіють земельною ділянкою, що перетворилася на епіцентр цього скандалу.

Ситуація розгорнулася на Stoke Fruit Farm, сімейній фермі на південному узбережжі Англії. Ця ферма, яка вже чотири покоління знаходиться в управлінні однієї сім’ї, охоплює площу в 350 акрів. Її територія включає велике поле, засаджене соняшниками, яке під час цвітіння приваблює безліч любителів селфі. Проте останні дії туристів вилилися у скандал.

Фермери-власники змушені були звернутися до відвідувачів із проханням не брати участь у нудистських активностях на їхній землі. Вони нагадали, що це сімейне місце, а така поведінка є неприйнятною. Останнім часом на фермі почало збільшуватись кількість скарг на те, що деякі туристи знімаються голяка серед соняшників під час масових фотосесій.

Проблема набула великої популярності після того, як фермери опублікували заяву, можливо, скориставшись при цьому “голим” фото, щоб привернути увагу. Соціальні медіа заповнилися обговореннями цієї ситуації, багато хто почав тегувати своїх друзів із запитанням: “Це була ти?” Цей хід лише посилив популярність та поширення феномену.

Фермери сподіваються, що громадськість почує їхнє прохання і поважатиме правила та норми при відвідуванні їхньої ферми, особливо під час публічних подій.

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