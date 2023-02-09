Блогер показав, як насправді поводяться з багажом пасажирів літака

30-секундний кліп у TikTok показав “внутрішній світ” перевезення багажу пасажирів у літаку – ролик набрав понад 8 мільйонів переглядів.

Видання Daily Mail розповідає про винахідливого співробітника аеропорту Кріса Сімонсона, який зняв свою роботу на відео.

“30-секундний кліп у TikTok просто загіпнотизував користувачів соціальної мережі, адже кожен “завжди хотів знати”, як складають сумки в літаках, – пише ресурс. – По переносному конвеєру Кріс чекає доставки 110 сумок. Співробітник аеропорту віджався, а потім акуратно склав багаж”. один на одного від підлоги до стелі, щоб не зашкодити його.

Пост отримав відгук користувачів – його переглянули понад 8 мільйонів разів. Відео поставили близько 352 тисяч лайків, а під роликом залишили понад 3 тисячі коментарів.

Користувачі TikTok з гумором зустріли ініціативу молодої людини.

“Мені завжди було цікаво, як це робиться”, – написав один із них, а інший додав: “Я ніколи не усвідомлював, скільки праці потрібно. Я не знав, що їх потрібно було ось так упаковувати!”

Третя зізналася, що на такій роботі вона матиме “клаустрофобію”, а четвертий користувач пожартував: “Грає в тетріс на складному рівні”.

На хвилі успіху Кріс розмістив ще один відеозвіт: він уклав 104 сумки в літак з меншим простором для багажу.

Щоб сумки не рухалися, до стелі від підлоги прикріпили щільне сітчасте драпірування. Сюжет переглянули понад 15 тисяч разів.