No TikTok: в Непалі ТікТокерам заборонили відвідувати популярні пам’ятки

«No TikTok» – таблички з таким зверненням тепер у багатьох можна зустріти поряд з визначними пам’ятками Непалу, насамперед — поряд з популярними храмами, місцями буддійського паломництва. Серед них ступа Боднатх у Катманду, місце буддійського паломництва Лумбіні, храм Рам Джанакі у Джанакпурі та храм Гадхімаї у Барі. “Наше завдання – розігнати руйнівні “натовпи селфі” і відновити світ у священних місцях”, – пояснюють творці табличок.

Хоча один ролик у додатку може тривати лише 15 секунд, натовпи блогерів, які позують і танцюють, стали справжнім аудивізуальним «забрудненням» простору. “Зйомка роликів для TikTok за допомогою гучної музики створює незручності для паломників з усього світу, які приїжджають на місце народження Гаутами Будди”, – прокоментував Санурадж Шакья, представник Фонду розвитку Лумбіні, який керує святинями в Лумбіні. Саме тому вони і заборонили зйомку в TikTok у священному саду та навколо нього, де розташовані основні храми».

При цьому, як додають експерти у місцевих ЗМІ, найчастіше іноземні туристи ні до чого. Натовпи тік-токерів — переважно місцева молодь. Популярність нової соцмережі ризикує призвести до того, що приклад культових місць наслідують інші. Наприклад, блогерів звинуватили у пробках після того, як вони стікалися на одну з вулиць Катманду, прикрашену яскравими парасольками, призначеними для залучення туристів. Обурені й місцеві фермери, чиї поля розташовані в гарних місцях — блогери, позуючи, буквально знищують урожай, і населення не знає, що робити із цим «лихом».