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Навіщо стояти в черзі на посадку в літак, коли вона ще не почалася

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Навіщо стояти в черзі на посадку в літак, коли вона ще не почалася

Стояти в черзі на посадку, щоб опинитись у перших рядах, — це не дурість і не “синдром черги”, а цілком логічне рішення. Про це у своєму TikTok-блозі розповіла журналістка та затята мандрівниця Саманта Сміт.

За словами дівчини, вся річ у дефіциті, але не крісел, а місць на багажних полицях. Відколи літати тільки з ручною поклажею стало модно, а з багажем, додамо, дорого, питання “вільного місця над головою”, щоб покласти туди свій багаж, стало вкрай актуальним для туристів.

“Йдеться не про те, щоб просто опинитися в літаку раніше. З усіма цими проблемами з багажем, з його втратами всі почали літати з ручною поклажею. А місця для нього на всіх не вистачає”, – пояснила авторка.

Відео дуже швидко переглянули сотні тисяч разів. У коментарях туристи підтверджують: так, вони намагаються пробратися до перших лав на посадку саме за цим. І якщо це не вдається, почуваються вкрай дискомфортно: всі скаржаться, що передбаченого місця під ручну поклажу завжди не вистачає і можливість опинитися в останніх рядах майже гарантовано означає, що багаж, що взятий у кабіну, буде або в ногах, або взагалі невідомо де.

“Коли я стою в останніх рядах, я з жахом думаю, куди вони покладуть мою сумку і що я робитиму, якщо її втратять”, – поскаржився, наприклад, один турист.

Раніше туристам назвали фрукт, який заборонено до перевезення у всіх авіакомпаніях.

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