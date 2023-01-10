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Названо 10 найпопулярніших пляжів світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 найпопулярніших пляжів світу

Завдяки дослідженню стало відомо, які пляжі найпопулярніші у туристів по всьому світу, передає Time Out.

Компанія з організації відпочинку Destination2 провела дослідження, в результаті якого вдалося виявити 10 найбільш затребуваних пляжів планети серед користувачів TikTok. У роботі було проаналізовано хештеги та перегляди публікацій у соцмережі.

Перше місце взяв австралійський Bondi Beach – він набрав понад 445 мільйонів переглядів. Як заявляють експерти, його багато в чому оцінювали “активні” туристи, яких у соцмережі чимало – пляж відомий великою кількістю водних розваг.

На другому місці пляж Паттаї – 128,5 мільйона переглядів.

Третє – пляж в’єтнамського курорту Нячанг.

Повний список найпопулярніших пляжів виглядає так:

  1. Бонді-Біч, Австралія (445,8 мільйона переглядів);
  2. Пляж Паттаї, Таїланд (128,5 мільйонів переглядів);
  3. Пляж Нячанг, В’єтнам (64,6 мільйона переглядів);
  4. Пляж Вунгтау, В’єтнам (61,9 мільйона переглядів);
  5. Пляж Вайкікі, США (43,7 мільйона переглядів);
  6. JBR Beach, Дубай (30,3 мільйона переглядів);
  7. Пляж Келінгкінг, Індонезія (30 мільйонів переглядів);
  8. Санта-Моніка-Біч, США (29 мільйонів переглядів);
  9. Ерлі-Біч, Австралія (27,8 мільйона переглядів);
  10. Уайтхейвен Біч, Австралія (23,5 мільйона переглядів).

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