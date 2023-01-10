Названо 10 найпопулярніших пляжів світу

Завдяки дослідженню стало відомо, які пляжі найпопулярніші у туристів по всьому світу, передає Time Out.

Компанія з організації відпочинку Destination2 провела дослідження, в результаті якого вдалося виявити 10 найбільш затребуваних пляжів планети серед користувачів TikTok. У роботі було проаналізовано хештеги та перегляди публікацій у соцмережі.

Перше місце взяв австралійський Bondi Beach – він набрав понад 445 мільйонів переглядів. Як заявляють експерти, його багато в чому оцінювали “активні” туристи, яких у соцмережі чимало – пляж відомий великою кількістю водних розваг.

На другому місці пляж Паттаї – 128,5 мільйона переглядів.

Третє – пляж в’єтнамського курорту Нячанг.

Повний список найпопулярніших пляжів виглядає так: