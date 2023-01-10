Названо 10 найпопулярніших пляжів світу

Завдяки дослідженню стало відомо, які пляжі найпопулярніші у туристів по всьому світу, передає Time Out.
Компанія з організації відпочинку Destination2 провела дослідження, в результаті якого вдалося виявити 10 найбільш затребуваних пляжів планети серед користувачів TikTok. У роботі було проаналізовано хештеги та перегляди публікацій у соцмережі.
Перше місце взяв австралійський Bondi Beach – він набрав понад 445 мільйонів переглядів. Як заявляють експерти, його багато в чому оцінювали “активні” туристи, яких у соцмережі чимало – пляж відомий великою кількістю водних розваг.
На другому місці пляж Паттаї – 128,5 мільйона переглядів.
Третє – пляж в’єтнамського курорту Нячанг.
Повний список найпопулярніших пляжів виглядає так:
- Бонді-Біч, Австралія (445,8 мільйона переглядів);
- Пляж Паттаї, Таїланд (128,5 мільйонів переглядів);
- Пляж Нячанг, В’єтнам (64,6 мільйона переглядів);
- Пляж Вунгтау, В’єтнам (61,9 мільйона переглядів);
- Пляж Вайкікі, США (43,7 мільйона переглядів);
- JBR Beach, Дубай (30,3 мільйона переглядів);
- Пляж Келінгкінг, Індонезія (30 мільйонів переглядів);
- Санта-Моніка-Біч, США (29 мільйонів переглядів);
- Ерлі-Біч, Австралія (27,8 мільйона переглядів);
- Уайтхейвен Біч, Австралія (23,5 мільйона переглядів).