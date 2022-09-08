Принц Чарльз став королем Великої Британії

Після смерті королеви Єлизавети II Букінгемський палац випустив офіційну заяву, в якій йдеться про те, що королем Великобританії стає 73-річний принц Чарльз, старший син Єлизавети II.

Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра, — йдеться у заяві про принца Чарльза та його дружину Камілла.

Принц Уельський негайно оголошується королем, хоча його офіційна коронація ще якийсь час не відбудеться. Очікується, що сьогодні Чарльз проведе свою першу аудієнцію у прем’єр-міністра.

Останнім часом Чарльз часто замінював Єлизавету ІІ на офіційних заходах. Цього року принц Чарльз також вперше зачитав тронну промову про законодавчі плани уряду. Королева Єлизавета II не брала участі у церемонії відкриття сесії парламенту за станом здоров’я.