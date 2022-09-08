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Велика Британія

Принц Чарльз став королем Великої Британії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Принц Чарльз став королем Великої Британії

Після смерті королеви Єлизавети II Букінгемський палац випустив офіційну заяву, в якій йдеться про те, що королем Великобританії стає 73-річний принц Чарльз, старший син Єлизавети II.

Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра, — йдеться у заяві про принца Чарльза та його дружину Камілла.

Принц Чарльз став королем Великої Британії

Принц Уельський негайно оголошується королем, хоча його офіційна коронація ще якийсь час не відбудеться. Очікується, що сьогодні Чарльз проведе свою першу аудієнцію у прем’єр-міністра.

Останнім часом Чарльз часто замінював Єлизавету ІІ на офіційних заходах. Цього року принц Чарльз також вперше зачитав тронну промову про законодавчі плани уряду. Королева Єлизавета II не брала участі у церемонії відкриття сесії парламенту за станом здоров’я.

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