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Велика Британія

Померла королева Єлизавета ІІ. Їй було 96 років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Померла королева Єлизавета ІІ. Їй було 96 років

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Смерть Її величності підтвердили представники королівської сім’ї. Життя королеви обірвалося о 18:30 за місцевим часом. Єлизавета II померла серед близьких родичів.

«Королева мирно померла у Балморалі. Король та королева-консорт залишаться тут і завтра повернуться до Лондона», — повідомили у палаці.

Померла королева Єлизавета ІІ. Їй було 96 років
Єлизавета II ухвалила в понеділок нового прем’єр-міністра Британії Ліз Трасс

Її син Чарльз, колишній принц Уельський, тепер король. Найближчим часом він вийде зі зверненням до мешканців Великої Британії. Вся країна сумує за смертю самого довго правлячого монарха. Над Букінгемським палацом спустили прапор Великої Британії.

Вся Англія та держави Співдружності поринуть у десятиденну жалобу, оскільки мільйони підданих королеви не готові змиритися з її смертю. Після вступу принца Чарльза на престол відбудеться святкування історичного 70-річного правління Єлизавети, яке навряд чи хтось зможе досягти знову.

Померла королева Єлизавета ІІ. Їй було 96 років
Єлизавета ІІ прожила 96 років

Новий король Великобританії вирушить у турне країною перед похороном матері. На всіх етапах його підтримає дружина Камілла, котра, як раніше оголосила Єлизавета II, буде коронована як королева-консорт.

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