Складено рейтинг самих “найспокійніших” аеропортів Європи

Компанія StressFreeCarRental, що надає послуги з оренди автомобілів, зібрала дані про найпопулярніші аеропорти світу, щоб знайти “найспокійніші повітряні гавані”, передає SchengenVisaInfo.

Фахівці складали рейтинг на основі загальної кількості мандрівників за рік, віддаленості від центру міста, цінах на паркування та рейтингу якості. Пояснюють це так: чим менше пасажиропотік, тим менше стресу зазнають перебуваючі у аеропорту. Аналогічно, чим ближче до міста, тим дешевше транспорт і менше проблем. Мета була знайти найменш “стресовий” аеропорт.

У топ-3 найспокійніших європейських аеропортів опинилися повітряні гавані Вільнюса, Біллунна та Люксембургу.

Повна десятка найкращих виглядає так:

Вільнюс, (Литва) Біллунн (Данія) Люксембург (Люксембург)​​​​​​ Менорка (Іспанія) Ганновер (Німеччина)​​​​ Ньюкасл (Велика Британія)​​​​ Корфу (Греція)​​​ Тронхейм (Норвегія)​​​​ Турін (Італія)​​​​​ Кальярі-Ельмас (Італія)